Житель Каракулинского района посадил жену на цепь

Каракулино. Удмуртия. Жителя Каракулинского района обвиняют в незаконном лишении свободы собственной жены. Избив женщину, злоумышленник приковал потерпевшую к батарее, сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртской Республики.

Как выяснилось в ходе предварительного расследования, в апреле 2023 года 58-летний мужчина, находясь в своем доме, нанес побои супруге, а затем обмотал ее металлической цепью, которую закрепил болтом с гайкой на системе отопления. Проведя такую экзекуцию в отношении благоверной, обвиняемый вышел из жилища, заперев входную дверь на висячий замок, и отправился на заработки в соседний регион.

Женщине удалось высвободиться только через пять часов, она смогла добраться до телефона и сообщить о случившемся в полицию.

В отношении домашнего тирана заведено уголовное дело, материалы направлены на рассмотрение суда. Мужчине грозит до двух лет лишения свободы.