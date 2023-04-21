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Житель Каракулинского района посадил жену на цепь

09:50, 21 апреля, 2023
Андрей Поносов
журналист
Житель Каракулинского района посадил жену на цепь
09:50, 21 апреля, 2023
Андрей Поносов
журналист
63
0
#Удмуртия\n#Каракулино\n#суд\n#Прокуратура\n#семья\n#лишение свободы
Фото: ru.freepik.com
63
0

Женщина просидела 5 часов прикованной к батарее.

Каракулино. Удмуртия. Жителя Каракулинского района обвиняют в незаконном лишении свободы собственной жены. Избив женщину, злоумышленник приковал потерпевшую к батарее, сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртской Республики.

Как выяснилось в ходе предварительного расследования, в апреле 2023 года 58-летний мужчина, находясь в своем доме, нанес побои супруге, а затем обмотал ее металлической цепью, которую закрепил болтом с гайкой на системе отопления. Проведя такую экзекуцию в отношении благоверной, обвиняемый вышел из жилища, заперев входную дверь на висячий замок, и отправился на заработки в соседний регион.

Женщине удалось высвободиться только через пять часов, она смогла добраться до телефона и сообщить о случившемся в полицию.

В отношении домашнего тирана заведено уголовное дело, материалы направлены на рассмотрение суда. Мужчине грозит до двух лет лишения свободы.

09:50, 21 апреля, 2023
Андрей Поносов
журналист
63
0
#Удмуртия\n#Каракулино\n#суд\n#Прокуратура\n#семья\n#лишение свободы