На праздновании Первомая в Ижевске наградили представителей трудовых династий Удмуртии

Ижевск. Удмуртия. В праздник Первомая в Ижевске наградили представителей трудовых династий предприятий Удмуртии. Награждение прошло в рамках фестиваля Весны и Труда, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

Праздничное мероприятие состоялось 1 мая в столичном парке имени Кирова. Помимо развлекательной программы здесь состоялось награждение заслуженных тружеников предприятий и организаций Удмуртии. Благодарностями главы Удмуртской Республики отмечены сотрудники Удмуртского государственного университета, Ижевского механического завода, Ижевского радиозавода, Ижевского электромеханического завода «Купол», концерна «Калашников», «Ижстали», «Ижнефтемаша» и Ижевского мотозавода «Аксион-холдинг».

«Благодаря самоотверженной работе старшего поколения мы носим гордое звание Города трудовой доблести. Молодые ижевчане ценят и преумножают трудовые достижения своих дедов и отцов. И сегодня мы подтверждаем это великое звание, а также право называться оружейной столицей России», – отметил глава Ижевска Олег Бекмеметьев.

Для будущих продолжателей трудовых традиций на фестивале работали интерактивные зоны, где дети могли поиграть в дворовые игры советской поры: крестики-нолики, банки, городки, домино, попрыгать «в резиночку», научиться вычислять на счетах и пользоваться дисковым телефоном.

Также в рамках фестиваля состоялась акция «Голубь мира»: пришедшие на праздник на большом баннере оставляли приветы и пожелания бойцам, выполняющим воинский долг в зоне спецоперации.