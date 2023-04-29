Детские лагеря в Удмуртии могут разнообразить досуг детей фильмами о космосе  

Ижевск. Удмуртия. В 2023 году отмечается юбилей в истории современных планетариев — столетие со дня ввода в строй первого оптико-механического проектора звездного неба. В Ижевске планетарий впервые появился в 1957 году, когда Общество «Знание» передало в Летний сад аппарат УП-2 .

В период летних каникул группы учащихся из школьных и оздоровительных лагерей и санаториев могут посетить планетарий в Ижевске на открытых городских площадках: Дворец детского (юношеского) творчества, парк Космонавтов, парк развлечений «Омега».

Полнокупольные программы и лекции планетария ориентированы на школьников с 1 по 11 класс. Репертуар фильмов очень обширный, посетители могут увидеть не только космос во всем многообразии, но и научно-популярные, художественные, досуговые и анимационные шоу программы в формате сферического кино (360 градусов). Продолжительность от 30 до 50 минут.

Для жителей Удмуртии по заявкам проводятся и выездные мероприятия с мобильным планетарием ИжАСТРО (большой 8-метровый купол — до 50 мест, средний купол 6 метров до 40 мест и малый купол 5 метров до 25 мест). Сотрудники планетария могут дополнить выездные мероприятия командными астрономическими турнирами, викторинами, выставкой астрофотографии и экспонатами, физическими опытами и экспериментами, практическими занятиями по тематике астрономического кружка. В случае ясной погоды ребятам предлагают понаблюдать за пятнами и вспышками через солнечный телескоп.

Стоимость посещения от 200 рублей. Справки и предварительные заявки принимаются на сайте ИжАСТРО.РФ и по тел. 42-87-36

Действует Пушкинская карта.

На протяжении 15 лет ИжАСТРО реализует социально-ориентированные проекты в Удмуртии и проводит некоммерческие мероприятия, направленные на популяризацию науки о космосе, обучает астрономии детей и взрослых.

В 2023 году АНО «ИжАСТРО» продолжает реализацию ряда инициатив начатых в 2019 году:

· обустройство астрономической площадки на крыше Дворца детского (юношеского) творчества, включая установку телескопа-робота и нового купола с целью организации удаленного доступа для всех заинтересованных школьников и студентов Удмуртии;

· поэтапное обновление планетария в парке Космонавтов;

· модернизация планетария МБОУ «СОШ №62 им. Ю.А. Гагарина»;

· планируется открытие площадки в Летнем саду.

На протяжении последних пяти лет инициативы ИжАСТРО поддерживаются Фондом президентских грантов и Президентским фондом культурных инициатив. Вместе с тем, все организации и жители города, заинтересованные содействовать реализации проектов ИжАСТРО в сфере научно-технического творчества и астрономического образования школьников, могут принять посильное участие в их софинансировании и информационной поддержке, участвуя в целевом сборе средств на сайте ИжАСТРО.РФ и PLANETA.RU, а также организуя групповые экскурсии и посещая планетарий.

Справки по тел. 42-87-36, 8 (919) 911 38 34.

29 апреля Ижевский планетарий поздравляет всех любителей космоса с Днем Астрономии!