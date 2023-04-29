Олег Бекмеметьев рассказал о нововведениях предстоящего Дня Победы в Ижевске

Ижевск. Удмуртия. На День Победы для жителей и гостей Ижевска готовится праздничная программа, которая будет включать в себя несколько уникальных событий. Об этом журналистам рассказал глава города Олег Бекмеметьев.

Праздник Дня Победы начнётся в Ижевске с возложения цветов к Монументу боевой и трудовой славы, которое пройдёт с 09:00 до 10:00. Также в сквере у стелы Город трудовой доблести откроется фотовыставка «Стена памяти», где будут представлены фотографии участников войны из Удмуртии. Фотографии своих предков для участия в выставке можно отправить на почту Волонтёров Победы в Удмуртии udmurtia@vsezapobedu.com или принести по адресу: улица Красногеройская, 65 в центр «Ижволонтёр». Фотографии участников войны направят в Музей Победы в Москве.

Парад Победы в Ижевске состоится. Он пройдёт по улице Пушкинской с 10:00 до 11:00. В этом году горожане увидят новейшую российскую технику.

«Техническая часть парада традиционно начнётся с машин ДОСААФ с полевой кухней и противотанковой пушкой. За ними проследует колонна наших оборонных предприятий, будут ретро автомобили. Также горожан ждут новинки.

Впервые в Параде Победы примет участие новейшая разработка концерна «Калашников» — комплекс дистанционного наблюдения и ретрансляции «Гранат-4». В самой зрелищной части парада примет участие техника заводов «Аксион» и «Купол», среди новинок колёсный бронеавтомобиль «Тайфун», представленный на Параде Победы в Москве в 2022 году», — сказал Бекмеметьев.

Кроме того, в составе колонны техники пройдёт мишенный комплекс «Адъютант», разработанный на заводе «Купол». В его составе беспилотные мишени для всех типов авиационных систем, а также ракет. Разработка не имеет аналогов в мире.

После прохождения основных парадных колонн начнётся праздничное шествие военно-патриотических объединений, силовых структур, представителей заводов и предприятий республики. Принять участие могут все желающие трудовые коллективы. Шествие начнётся от улицы Бородина, затем пройдёт до Центральной площади и по улице Пушкинской, достигнет площади у администрации города. Ожидается, что в шествии примут участие не менее двух тысяч человек.

Отметим, что в торжественном шествии примут участие воспитанники средней школы №152 имени Сергея Бельченко из Минска.

С 11:00 до 12:00 на Центральной площади выступит ансамбль «Италмас» с программой «Песни Победы» (0+). Также с 12:00 начнётся финал республиканского смотра-конкурса по строевой подготовке «Равняемся на героев» (0+).

Не обойдётся и без спортивных состязаний. С 14:00 с Центральной площади стартует легкоатлетическая «Эстафета мира» (0+).

Вечером на Центральной площади пройдёт концерт. С 21:30 до 22:00 состоится уникальное событие — балет под открытым небом в постановке Николая Маркелова «Танец жизни — симфония Победы» (0+).

На набережной Ижевского пруда в 18:00 начнётся концерт «Сквозь года звенит Победа» (0+). В 19:00 пройдёт сводный хор «За отцов и сыновей» (0+), в котором могут принять участие все желающие горожане вне зависимости от пола. Хор исполнит песни Победы в память о погибших в Великой Отечественной войне и в поддержку военнослужащих российской армии, выполняющих боевые задачи в зоне проведения СВО. Репетиции народного хора проходят каждый четверг на площади администрации города с 19:00.

Затем с 19:30 начнётся концерт «Истории нашей победы» (0+), а в завершении программы пройдёт акция «Свеча Победы» (0+), в которой жители выложат из множества свечей слово «Победа».

Кроме того, в центре с 10:30 до 15:00 будут действовать тематические площадки. На Центральной площади будет демонстрироваться техника оборонных предприятий и силовых структур. На нижней площадке состоится программа, посвящённая подвигам медиков эвакогоспиталей Удмуртии.

В районе перголы на Центральной площади горожан ждёт театрализованная программа, посвящённая 80-летию строительства железной дороги Ижевск-Балезино. На улице Наговицына ижевчане узнают о подвиге тружеников села в годы войны, а на парковке у Госсовета о партизанах из Удмуртии.

Площадка у стелы Город трудовой расскажет о подвигах тружеников тыла. Музыка победного мая будет разливаться у ротонды за домом правительства.