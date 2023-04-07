Инвестор строительства сарапульского Похоронного дома имени Флора Васильева объяснил выбор названия

Сарапул. Удмуртия. В Сарапуле уже в этом году откроется Национальный ритуально-мемориальный комплекс с первым в республике объектом специального назначения. Располагаться он будет на Новом кладбище Сарапула. В марте инвестор строительства обратился к ИА «Сусанин» за помощью в сборе предложений для названия ритуального комплекса.

28 марта на ресурсах «Сусанина» была опубликована форма для отправки предложений. С 27 февраля по 13 марта поступило 69 вариантов названий. Ознакомившись с креативом жителей республики, инвестор принял решение увековечить в названии удмуртского поэта Флора Васильева.

Опубликованная по этому случаю новость на «Сусанине» вызвала волну негодования по поводу включения имени удмуртского поэта Флора Васильева в название мемориального комплекса. Также вызывало возмущение предоставление в будущем помещений комплекса для проведения культурных, творческих и общественных мероприятий.

Инвестор ответил на критику, разъяснив «Сусанину» свою позицию.

«Цель — сделать комплекс именно национальным, одним из достояний республики. Задачи опорочить память Флора Васильева не стояло, наоборот — мы хотим увековечить имя настоящего голоса удмуртского народа, которое, на мой взгляд, сегодня незаслуженно забыто современниками. Наш проект — возрождение памяти, формирование у подрастающего поколения патриотического отношения к умершим родственникам, к памяти погибших героев. Это будет место, куда можно прийти и в обычный день, посетить культурное мероприятие или творческую встречу. Что в этом плохого? Тема смерти в нашей стране табуирована, люди редко посещают кладбища, обрекая последние на запущение. Да и посещение мест погребения сводится, как правило, к уборке-покраске и употреблению принесенной еды еще и с алкоголем. Этот стереотип необходимо исправлять, именно для этого нужно дать что-то новое, более одухотворенно-культурное.

Проект мемориального национального комплекса в очередной раз подчеркивает уникальность Республики, ее многогранность и неповторимость. Удивительный Удмуртский край, который гордится своими сынами и помнит каждого, кто оставил след в истории родной земли. Мы создаем великий и значимый проект для всего удмуртского народа, за который рождается гордость.

Если, например, в комплексе пройдёт встреча с Героем России или с литераторами, художниками или поэтами Удмуртии? Всё это будет способствовать возрождению памяти не только Флора Васильева, но и многих тысяч незаслуженно забытых великих сынов и дочерей удмуртского народа. Их нужно помнить и насаждать память о них в подрастающем поколении, которые сами к ним не придут», — сказал организатор культурно-учебного центра Герман Михайловский.

По его словам, к организации мероприятий на территории ритуального комплекса будет применяться системный подход. Ожидаются предварительные встречи с представителями союзов творческих профессий, на которых будут формироваться программы мероприятий.

«Мы положим все силы, чтобы люди уходили в последний путь с достойными почестями в обстановке высокой культуры и торжественности. Похороны — это последний день человека на земле, который останется в памяти его близких навсегда. Так пусть родные, близкие, коллеги усопшего запомнят место, напитанное литературным духом, художественными произведениями земляков. В залах будут созданы инсталляции из стихов и картин удмуртских поэтов и художников. В этом месте будет все направлено на душевное успокоение от потери близкого. Несомненно, для жителей Удмуртии это кардинально ново и многое непонятно. Именно поэтому в мы дальнейшем планируем проведение пресс-конференций для более детального освещения данного проекта», — отметил Герман Михайловский.

Напомним, открытие Национального ритуально-мемориального комплекса имени Флора Васильева запланировано на 2023 год. Участок под него на Новом кладбище Сарапула был выделен в 2020 году. Строительство ведёт компания «Инвест-Строй».

Токен: 2VtzqxXQnBQ