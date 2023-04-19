Общественники из Удмуртии отправили воинам-землякам в зоне СВО внедорожник «Патриот»

Ижевск. Удмуртия. Региональное отделение Народного фронта в Удмуртии отправило в зону спецоперации на Украине внедорожник для нужд воинов-земляков. Как сообщили в пресс-службе НФ, приобретённый для бойцов внедорожник УАЗ «Патриот» отправился с железнодорожного вокзала Ижевска в зону СВО.

Автомобиль приобрели на средства регионального сбора проекта «Народный фронт. Всё для победы!». Его передадут в одно из воинских подразделений, где служат мобилизованные из Удмуртии.

«Наш "Патриот" не новый, но в отличном состоянии. Это подтвердил техосмотр, пакет документов тоже в порядке. Верим, что этот железный красавец хорошо послужит нашим парням. И когда он доедет, для них в нем будет еще приятный сюрприз. Мы загрузили гуманитарную помощь – это продукты питания длительного хранения (тушёнка, сгущёнка, крупы, сладости, чай, кофе), много медикаментов от профсоюза работников здравоохранения, средства гигиены, репелленты, автомобильные шины», — отметил руководитель регионального исполкома Народного фронта в Удмуртии Ваге Карапетян.

Напомним, ранее гуманитарная миссия Народного фронта уже отправляла «за ленточку» УАЗ «буханку» добровольцам и контрактникам из Удмуртии.