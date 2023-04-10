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Власти Воткинска проверят ситуацию с выдачей мальчику-сироте квартиры в запущенном доме

10:10, 10 апреля, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Власти Воткинска проверят ситуацию с выдачей мальчику-сироте квартиры в запущенном доме
10:10, 10 апреля, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
345
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#Воткинск\n#Удмуртия\n#жилье для детей-сирот
Фото: vk.com/id478832868 (Елена Демидцева)
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В ближайшее время буду собраны все заинтересованные стороны.

Воткинск. Удмуртия. Администрация Воткинска проверит информацию о выдаче мальчику-сироте квартиру в доме, состояние которого оставляет желать лучшего. Об этом на своей странице «ВКнтакте» сообщил глава Воткинска Алексей Заметаев.

Ранее в социальных сетях появилась информация, что 13-летнему сироте после смерти матери и без согласия деда-опекуна передали в собственность квартиру в доме №16 по улице Белинского в Воткинске. В доме давно не было ремонта, и сама квартира находится в неудовлетворительном состоянии.

«Дал поручение подготовить всю информацию и документы. Будем разбираться вместе с опекой и Минсоцем. В ближайшее время соберем все заинтересованные стороны, обязательно пригласим опекуна ребенка», — написал Алексей Заметаев.

10:10, 10 апреля, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
345
0
#Воткинск\n#Удмуртия\n#жилье для детей-сирот