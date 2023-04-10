Власти Воткинска проверят ситуацию с выдачей мальчику-сироте квартиры в запущенном доме

Воткинск. Удмуртия. Администрация Воткинска проверит информацию о выдаче мальчику-сироте квартиру в доме, состояние которого оставляет желать лучшего. Об этом на своей странице «ВКнтакте» сообщил глава Воткинска Алексей Заметаев.

Ранее в социальных сетях появилась информация, что 13-летнему сироте после смерти матери и без согласия деда-опекуна передали в собственность квартиру в доме №16 по улице Белинского в Воткинске. В доме давно не было ремонта, и сама квартира находится в неудовлетворительном состоянии.

«Дал поручение подготовить всю информацию и документы. Будем разбираться вместе с опекой и Минсоцем. В ближайшее время соберем все заинтересованные стороны, обязательно пригласим опекуна ребенка», — написал Алексей Заметаев.