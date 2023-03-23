В сарапульском доме-музее академика Николая Мельникова появился сенсорный киоск

Сарапул. Удмуртия. Новое оборудование появилось в мемориальном доме-музее академика Николая Мельникова в Сарапуле. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Интерактивный сенсорный киоск располагается на втором этаже дома-музея. Используя его можно ознакомиться с предметами из собрания музея, рассказывающими о достижениях в области техники и науки.

«Можно с уверенностью сказать, что это не просто сенсорный киоск, а полноценный, органичный интерактивный экспонат, с которым гости могут взаимодействовать. Мемориальный дом-музей выдающегося ученого меняется, идет в ногу со временем и обновляет экспозиционное пространство», — сказала руководитель мемориального дома-музея академика Николая Мельникова.

Интерактивный киоск будут наполнять новой информацией. Дом-музей находится по адресу: Сарапул, улица Ефима Колчина, 37. Двери открыты со вторника по субботу – с 10:00 до 17:00 часов.

Напомним, что Николай Мельников родился в 1909 году в Сарапуле. Впоследствии стал учёным в области горного дела. Его научные разработки связаны с разработкой теории открытого способа добычи земных ресурсов, дробления горных пород направляемыми взрывами.