Удмуртия экспортировала брёвна для строительства бань в Армении

Ижевск. Удмуртия. Из Удмуртии в Армению отгружена партия оцилиндрованных брёвен из хвойных пород дерева: ели и сосны. Пиломатериалы предназначены для строительства бань. Об этом сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике.

Партия в составе 37 кубометров брёвен была исследована на наличие карантинных объектов. Образцы показали их отсутствие. В результате собственник получил фитосанитарный сертификат, дающий добро на экспорт.

Всего с начала текущего года из Удмуртии вывезено 117 кубометров оцилиндрованных брёвен для строительства бань в Армении.