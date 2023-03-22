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Удмуртия экспортировала брёвна для строительства бань в Армении

16:55, 22 марта, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Удмуртия экспортировала брёвна для строительства бань в Армении
16:55, 22 марта, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
46
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#экспорт
Фото: Unsplash.com (Джатин Джангид)
46
0

Партия состояла из 37 кубометров материала.

Ижевск. Удмуртия. Из Удмуртии в Армению отгружена партия оцилиндрованных брёвен из хвойных пород дерева: ели и сосны. Пиломатериалы предназначены для строительства бань. Об этом сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике.

Партия в составе 37 кубометров брёвен была исследована на наличие карантинных объектов. Образцы показали их отсутствие. В результате собственник получил фитосанитарный сертификат, дающий добро на экспорт.

Всего с начала текущего года из Удмуртии вывезено 117 кубометров оцилиндрованных брёвен для строительства бань в Армении.

16:55, 22 марта, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
46
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#экспорт