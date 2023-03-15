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Ижевчанина осудили за изготовление и продажу кастета

15:45, 15 марта, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Ижевчанина осудили за изготовление и продажу кастета
15:45, 15 марта, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
244
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#холодное оружие
Фото: unsplash.com (Джейсон Леунг)
244
0

Мужчина отделался обязательными работами.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске осудили 29-летнего мужчину за торговлю холодным оружием и его изготовление. Об этом сообщает пресс-служба судейского сообщества Удмуртии.

На суде было установлено, что в марте 2022 года подсудимый изготовил на работе кастет. Для этого он использовал металлические обрезки и станок плазменной резки. Полученное оружие мужчина продал знакомому.

Эксперт квалифицировал изготовленный предмет как холодное оружие с ударно-раздробляющим действием. Суд учёл смягчающие обстоятельства в виде состояния здоровья подсудимого и его близких, а также наличии малолетнего ребёнка, и дал ему 240 часов обязательных работ.

15:45, 15 марта, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
244
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#холодное оружие