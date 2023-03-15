Ижевчанина осудили за изготовление и продажу кастета

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске осудили 29-летнего мужчину за торговлю холодным оружием и его изготовление. Об этом сообщает пресс-служба судейского сообщества Удмуртии.

На суде было установлено, что в марте 2022 года подсудимый изготовил на работе кастет. Для этого он использовал металлические обрезки и станок плазменной резки. Полученное оружие мужчина продал знакомому.

Эксперт квалифицировал изготовленный предмет как холодное оружие с ударно-раздробляющим действием. Суд учёл смягчающие обстоятельства в виде состояния здоровья подсудимого и его близких, а также наличии малолетнего ребёнка, и дал ему 240 часов обязательных работ.