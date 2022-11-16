Ансамбль «Италмас» проведет концерты в Вольске для мобилизованных из Удмуртии

Ижевск. Удмуртия. Академический ансамбль песни и танца «Италмас» проведет концерты для мобилизованных из Удмуртии. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

Танцоры уедут в Вольск, где 20 ноября покажут несколько концертов, чтобы поднять боевой дух земляков.

Помимо этого Удмуртская государственная филармония снимет видео со словами поддержки, в котором могут поучаствовать все желающие. Для этого свои видеопожелания нужно прислать на почту ugf@udmlink.ru до 17:00 четверга, 17 ноября, включительно.