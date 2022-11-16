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Ансамбль «Италмас» проведет концерты в Вольске для мобилизованных из Удмуртии

17:40, 16 ноября, 2022
Екатерина Сентемова
журналист
Ансамбль «Италмас» проведет концерты в Вольске для мобилизованных из Удмуртии
17:40, 16 ноября, 2022
Екатерина Сентемова
журналист
121
0
#Удмуртия\n#Италмас\n#танцы\n#концерты\n#мобилизация\n#поддержка
Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии
121
0

Также в поддержку земляков жители региона совместно с филармонией снимут видеопожелания.

Ижевск. Удмуртия. Академический ансамбль песни и танца «Италмас» проведет концерты для мобилизованных из Удмуртии. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

Танцоры уедут в Вольск, где 20 ноября покажут несколько концертов, чтобы поднять боевой дух земляков. 

Помимо этого Удмуртская государственная филармония снимет видео со словами поддержки, в котором могут поучаствовать все желающие. Для этого свои видеопожелания нужно прислать на почту ugf@udmlink.ru до 17:00 четверга, 17 ноября, включительно.

17:40, 16 ноября, 2022
Екатерина Сентемова
журналист
121
0
#Удмуртия\n#Италмас\n#танцы\n#концерты\n#мобилизация\n#поддержка