Прапорщика из Ярского района Удмуртии представили к Ордену Мужества посмертно

Яр. Удмуртия. В Ярском районе Удмуртии простились с прапорщиком Алексеем Шудеговым, который погиб в ходе спецоперации на Украине. Как сообщила пресс-служба главы и правительства республики, похороны прошли в пятницу, 11 ноября.

За мужество и героизм, проявленные в ходе специальной военной операции, Алексей Шудегов представлен к Ордену Мужества посмертно.

Похороны прошли со всеми воинскими почестями. Глава Удмуртии Александр Бречалов выразил соболезнования родным и близким. Помощь семье оказывается в полном объёме.