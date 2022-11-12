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Прапорщика из Ярского района Удмуртии представили к Ордену Мужества посмертно

10:00, 12 ноября, 2022
Дмитрий Стрелков
журналист
Прапорщика из Ярского района Удмуртии представили к Ордену Мужества посмертно
10:00, 12 ноября, 2022
Дмитрий Стрелков
журналист
878
0
#Ярский район\n#Удмуртия\n#гибель людей\n#спецоперация
Фото: пресс-служба Минобороны РФ
878
0

Алексей Шудегов погиб в ходе спецоперации на Украине.

Яр. Удмуртия. В Ярском районе Удмуртии простились с прапорщиком Алексеем Шудеговым, который погиб в ходе спецоперации на Украине. Как сообщила пресс-служба главы и правительства республики, похороны прошли в пятницу, 11 ноября.

За мужество и героизм, проявленные в ходе специальной военной операции, Алексей Шудегов представлен к Ордену Мужества посмертно.    

Похороны прошли со всеми воинскими почестями. Глава Удмуртии Александр Бречалов выразил соболезнования родным и близким. Помощь семье оказывается в полном объёме.

10:00, 12 ноября, 2022
Дмитрий Стрелков
журналист
878
0
#Ярский район\n#Удмуртия\n#гибель людей\n#спецоперация