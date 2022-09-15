Темпы ревакцинации в Удмуртии и требования Польши к Германии о выплате репараций: новости к этому часу

Ижевск. Удмуртия. Доброе утро, Удмуртия. Сегодня ожидается облачная с прояснениями погода, температура воздуха окажется в пределах +13…+18 градусов. Возможно небольшие кратковременные дожди.

Ревакцинация

В Удмуртии около тысячи человек в день проходят процедуру ревакцинации от коронавируса. С 1 сентября более 11 тыс. граждан вновь поставили себе прививку, сообщает вице-премьер регионального правительства Эльвира Пинчук.

«Ревакцинироваться можно как одной, так и обеими дозами двухкомпонентных вакцин. Напомню, что прививку от COVID-19 можно совмещать с вакцинацией от гриппа. В Удмуртии от этого сезонного заболевания уже привито почти 64 тысячи человек, в том числе более 18 тысяч детей», — написала чиновница.

Смертельное ДТП

В Удмуртии на 8 километре дороги Воткинск – Кельчино 14 сентября произошло смертельное ДТП. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД по Удмуртии. 22-летний водитель автомобиля «Opel» выехал на встречку и столкнулся с автомобилем «Hyundai», за рулём которого был 63-летний мужчина.

В результате аварии молодой автолюбитель погиб. Водитель второй машины и его пассажирка были госпитализированы с травмами.

Ресторан Моргенштерна

Тверской суд Москвы признал ресторан репера Алишера Моргенштерна (внесен Минюстом РФ в список физических лиц, выполняющих функции иноагента) нарушителем санитарных норм. Теперь заведение должно прекратить работу на 90 суток, сообщают «Известия».

Прощание с королевой

У Вестминстерского дворца в Лондоне выстроились многолюдные очереди, чтобы проститься с королевой Елизаветой II. Об этом сообщает «Интерфакс». В зале для прощания посетителям запрещено иметь при себе массивные сумки, пластиковые бутылки с водой. Также запрещено проносить цветы. Люди смогут отдать дань почившему монарху до 06:30 утра 19 сентября.

Репарации

Нижняя палата парламента Польши приняла резолюцию, требующую от Германии выплатить репарации за нанесенный немцами ущерб во время Второй мировой войне, сообщает RG.ru. В документе говорится, что польское государство «призывает правительство ФРГ взять на себя политическую, историческую, юридическую и финансовую ответственность за весь вред, причиненный Польше Третьим германским рейхом».