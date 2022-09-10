В Удмуртии увеличился поток жалоб на проведение выборной кампании

Корпус общественных наблюдателей республики фиксирует возросшее количество заявлений избирателей «по любому пустяку».
Ижевск. Удмуртия. Общественные наблюдатели Удмуртии фиксируют возросший поток жалоб избирателей на проведение выборной кампании. По их мнению, заявления носят спланированный характер и призваны помешать работе избирательных комиссий, сообщается на официальной странице Общественной палаты Удмуртии в соцсети «ВКонтакте».
Напомним, в Удмуртии на проходящих выборах работают около 6 тыс. наблюдателей от кандидатов, политических партий и общественных объединений. Руководитель штаба корпуса общественных наблюдателей Степан Чирков принял участие в утреннем брифинге Общественной палаты России и прокомментировав информацию о большом количестве жалоб избирателей в Удмуртии.
«По мнению наблюдателей, по сравнению с предыдущей кампанией, увеличился поток жалоб – заявлений по любому пустяку. Создается впечатление, что пытаются потоком этих жалоб помешать спокойной, плановой работе избирательных комиссий. Во всех муниципальных образованиях работают наши наблюдатели, представители штаба включены в их чаты, мы видим как одновременно в разных местах республики наблюдаются однотипные технологии по отвлечению от работы избирательных комиссий», — высказался Степан Чирков.