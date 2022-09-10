В Удмуртии увеличился поток жалоб на проведение выборной кампании

Ижевск. Удмуртия. Общественные наблюдатели Удмуртии фиксируют возросший поток жалоб избирателей на проведение выборной кампании. По их мнению, заявления носят спланированный характер и призваны помешать работе избирательных комиссий, сообщается на официальной странице Общественной палаты Удмуртии в соцсети «ВКонтакте».

Напомним, в Удмуртии на проходящих выборах работают около 6 тыс. наблюдателей от кандидатов, политических партий и общественных объединений. Руководитель штаба корпуса общественных наблюдателей Степан Чирков принял участие в утреннем брифинге Общественной палаты России и прокомментировав информацию о большом количестве жалоб избирателей в Удмуртии.

«По мнению наблюдателей, по сравнению с предыдущей кампанией, увеличился поток жалоб – заявлений по любому пустяку. Создается впечатление, что пытаются потоком этих жалоб помешать спокойной, плановой работе избирательных комиссий. Во всех муниципальных образованиях работают наши наблюдатели, представители штаба включены в их чаты, мы видим как одновременно в разных местах республики наблюдаются однотипные технологии по отвлечению от работы избирательных комиссий», — высказался Степан Чирков.