В Удмуртии начал работу корпус общественных наблюдателей за выборами депутатов Госсовета и главы республики

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске начал работу ситуационный центр корпуса общественных наблюдателей за выборами депутатов Госсовета и главы Удмуртии. Мониторинговая миссия развернута на базе штаба городских проектов «ЛИФТ».

Как сообщил руководитель штаба Степан Чирков, штаб общественных наблюдателей был сформирован в декабре 2021 года. В него вошли активисты некоммерческих организаций, члены Общественной палаты республики и ассоциации юристов Удмуртии. За это время обучение правам и обязанностям наблюдателя на выборах прошли почти 4,5 тыс. жителей республики.

Всего за ходом предстоящей 9-11 сентября избирательной кампании будут следить около 6 тыс. наблюдателей. Это представители кандидатов и политических движений, активисты общественных объединений и просто неравнодушные граждане, обеспокоенные прозрачностью грядущих выборов. Наблюдателям предстоит работать на избирательных участках, в территориальных комиссиях, а также на выездном голосовании.

Основная задача корпуса — контроль за ходом избирательного процесса на всех его стадиях: от открытия участков до окончания подсчета голосов, а также предотвращение возможных нарушений.

«Присутствие наблюдателей — это гарантия, что голос каждого будет учтен правильно», — подчеркнул Степан Чирков.

Наблюдатели будут работать на всех избирательных участках республики. Кроме того, от штаба республиканского корпуса в города и районы направят мобильные группы, которые на месте смогут проконтролировать работу общественников и членов избирательных комиссий, а также разобраться в возможных спорных ситуациях.

Также 5 сентября начала работу горячая телефонная линия корпуса общественных наблюдателей. По единому номеру 8-800-3017-444 операторы линии – опытные юристы – смогут ответить на все интересующие граждан вопросы о предстоящих выборах.

Участие представителей гражданского общества в избирательной кампании важно не только с точки зрения соблюдения буквы закона, но и сохранения этических норм в ходе голосования, уверен секретарь Центральной избирательной комиссии Удмуртской Республики Олег Пырегов.

«Появление в республике корпуса общественных наблюдателей не может не радовать. Это очень непростая работа. Важно, что это обученные люди. Наблюдателю необходимо прийти на участок и точно понимать, что вокруг него происходит. Можно просто заявиться на участок и, не обладая соответствующими знаниями, начать задавать комиссии кучу вопросов, а это всегда чревато тем, что члены избиркома начнут совершать ошибки, которые могут привести к печальным последствиям», — подчеркнул Олег Пырегов.