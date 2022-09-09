В первый день голосования в Удмуртии не зафиксировали нарушений на избирательных участках

Ижевск. Удмуртия. На выборах главы и депутатов Госсовета Удмуртии в первый день голосования существенных нарушений не выявлено. Данные на 18:00 местного времени озвучили в штабе общественных наблюдателей.

Отметим, что общественные наблюдатели есть на всех участках Удмуртии. Также работает горячая линия штаба: 8-800-301-7-444.

В первый день голосования, 9 сентября, на линию поступило около 40 звонков. Один из самых популярных вопросов — «Ведётся ли видеофиксация на участках?»

Напомним, ЦИК Удмуртии утвердила ограниченный список УИК, где есть видеотрансляция. 11 сентября в штабе общественных наблюдателей будет вестись трансляция со всех 34 ТИКов.

Также мобильные бригады общественных наблюдателей посетили 14 участков в Ижевске. На них также не было зафиксировано внештатных ситуаций. На всех участках есть необходимые СИЗы при профилактике коронавирус.