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В первый день голосования в Удмуртии не зафиксировали нарушений на избирательных участках

19:00, 09 сентября, 2022
Дмитрий Стрелков
В первый день голосования в Удмуртии не зафиксировали нарушений на избирательных участках
19:00, 09 сентября, 2022
Дмитрий Стрелков
23
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#«Запорожсталь»\n#выборы главы Удмуртии\n#выборы в Госсовет Удмуртии\n#наблюдения
Фото: ИА «Сусанин»
23
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На каждом из них есть представитель штаба общественных наблюдателей.

Ижевск. Удмуртия. На выборах главы и депутатов Госсовета Удмуртии в первый день голосования существенных нарушений не выявлено. Данные на 18:00 местного времени озвучили в штабе общественных наблюдателей.
 
Отметим, что общественные наблюдатели есть на всех участках Удмуртии. Также работает горячая линия штаба: 8-800-301-7-444.
 
В первый день голосования, 9 сентября, на линию поступило около 40 звонков. Один из самых популярных вопросов — «Ведётся ли видеофиксация на участках?»
Напомним, ЦИК Удмуртии утвердила ограниченный список УИК, где есть видеотрансляция. 11 сентября в штабе общественных наблюдателей будет вестись трансляция со всех 34 ТИКов.
 
Также мобильные бригады общественных наблюдателей посетили 14 участков в Ижевске. На них также не было зафиксировано внештатных ситуаций. На всех участках есть необходимые СИЗы при профилактике коронавирус.
 
Напомним, по данным ЦИК УР явка на 15:00 в пятницу, 9 сентября, составила 8,39%.
19:00, 09 сентября, 2022
Дмитрий Стрелков
23
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#«Запорожсталь»\n#выборы главы Удмуртии\n#выборы в Госсовет Удмуртии\n#наблюдения