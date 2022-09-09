97,7 тысячи человек пришли на избирательные участки в Удмуртии 9 сентября

Ижевск. Удмуртия. Явка на выборах главы Удмуртии и депутатов Госсовета республики на 15:00 9 сентября составила 8,39%. Данные опубликованы на сайте Центризбиркома Удмуртской Республики.



Так, к этому времени свои голоса отдали 97 771 избиратель. В Ижевске явка по районам распределилась следующим образом: Ленинский район — 4,66%, Первомайский район —5,09%, Октябрьский район — 5,25%, Устиновский район — 5,40%, Индустриальный район — 5,95%.



Больше всего явка на 15:00 оказалась в Селтинском районе — 20,41%, в Красногорском районе — 20%, в Кизнерском районе — 18,28%. Самая низкая явка среди районов отмечается в Завьяловском — 7,26%

Численность избирателей в Удмуртии на 1 июля 2022 года составляет 1 164 860 человек.

Напомним, кандидатами на пост главы Удмуртии являются: действующий руководитель республики, представляющий «Единую Россию», Александр Бречалов, Тимур Ягафаров от ЛДПР, Александр Сыров от КПРФ и Вадим Белоусов от партии «Справедливая Россия - За правду».