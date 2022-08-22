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Пожарные из Удмуртии вернулись домой после тушения лесных пожаров в Республике Коми

16:40, 22 августа, 2022
Екатерина Сентемова
Пожарные из Удмуртии вернулись домой после тушения лесных пожаров в Республике Коми
16:40, 22 августа, 2022
Екатерина Сентемова
88
0
#Удмуртия\n#Коми\n#лесные пожары\n#помощь\n#лес\n#огонь
Фото: vk.com/direkcia18
88
0

20 специалистов «Удмуртлеса» боролись с огнём с июля.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртию вернулись сотрудники «Удмуртлеса», помогавшие тушить лесные пожары в Республике Коми. Об этом сообщает пресс-служба Минприроды Удмуртии в соцсети «ВКонтакте».

Напомним, что 20 специалистов отправились на подмогу в конце июля. За первые 4 дня командой было ликвидировано 2 пожара, общей площадью более 200 га. Всего за время работы огнеборцы ликвидировали 4 крупных лесных пожара, общей площадью около 4 тыс. га

В лесах Республики Коми сложнопроходимая местность, нет дорог, поэтому пожарные не могли использовать тяжелую технику. Переброска сил велась с помощью вертолетов. Специалисты тушили возгорание с помощью ручных инструментов, ранцевых огнетушителей и мотопомп.

В настоящий момент команда команда отдыхает и восстанавливает силы. Еще одно подразделение пожарных готовится к новой вахте, но уже в другом регионе.

16:40, 22 августа, 2022
Екатерина Сентемова
88
0
#Удмуртия\n#Коми\n#лесные пожары\n#помощь\n#лес\n#огонь