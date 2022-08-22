Пожарные из Удмуртии вернулись домой после тушения лесных пожаров в Республике Коми

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртию вернулись сотрудники «Удмуртлеса», помогавшие тушить лесные пожары в Республике Коми. Об этом сообщает пресс-служба Минприроды Удмуртии в соцсети «ВКонтакте».

Напомним, что 20 специалистов отправились на подмогу в конце июля. За первые 4 дня командой было ликвидировано 2 пожара, общей площадью более 200 га. Всего за время работы огнеборцы ликвидировали 4 крупных лесных пожара, общей площадью около 4 тыс. га

В лесах Республики Коми сложнопроходимая местность, нет дорог, поэтому пожарные не могли использовать тяжелую технику. Переброска сил велась с помощью вертолетов. Специалисты тушили возгорание с помощью ручных инструментов, ранцевых огнетушителей и мотопомп.

В настоящий момент команда команда отдыхает и восстанавливает силы. Еще одно подразделение пожарных готовится к новой вахте, но уже в другом регионе.