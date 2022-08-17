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В открывшийся в Ижевске H&M выстроилась длинная очередь

17:20, 17 августа, 2022
Екатерина Сентемова
В открывшийся в Ижевске H&M выстроилась длинная очередь
17:20, 17 августа, 2022
Екатерина Сентемова
629
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#бизнес\n#торговля\n#одежда\n#покупки\n#очереди
Фото: ИА «Сусанин»
629
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Магазин, как и планировал, начал распродавать остатки одежды.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске возобновил работу H&M. Журналист «Сусанина» запечатлел, как горожане выстроились в большую очередь в ТЦ «Италмас», чтобы попасть в магазин.

Напомним, что в марте 2022 года руководство H&M в связи с проведением спецоперации на Украине закрыло все торговые точки на территории России. Также для россиян ограничили продажи в онлайн-магазине. 

Шведская компания решила полностью прекратить работу в России и продать все активы. Перед уходом H&M планировал провести распродажу одежды. Один из покупателей сообщил «Сусанину», что вещи продают по обычным ценам, без каких-либо скидок. 

17:20, 17 августа, 2022
Екатерина Сентемова
629
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#бизнес\n#торговля\n#одежда\n#покупки\n#очереди