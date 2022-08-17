В открывшийся в Ижевске H&M выстроилась длинная очередь

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске возобновил работу H&M. Журналист «Сусанина» запечатлел, как горожане выстроились в большую очередь в ТЦ «Италмас», чтобы попасть в магазин.

Напомним, что в марте 2022 года руководство H&M в связи с проведением спецоперации на Украине закрыло все торговые точки на территории России. Также для россиян ограничили продажи в онлайн-магазине.

Шведская компания решила полностью прекратить работу в России и продать все активы. Перед уходом H&M планировал провести распродажу одежды. Один из покупателей сообщил «Сусанину», что вещи продают по обычным ценам, без каких-либо скидок.