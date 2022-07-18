H&M перед уходом из России проведет большую распродажу одежды

Москва. Магазины одежды покидающий российский рынок шведской сети H&M откроются для распродажи остатков товара. Об этом сообщает Коммерсантъ.

Издание пишет, что точные сроки проведения акции в компании не назвали.

В марте 2022 года руководство H&M закрыло торговые точки сети и остановило продажи через онлайн-магазины. Также компания решила полностью прекратить работу в России и продать все активы. Причиной назвали проведение Россией военной спецоперации на Украине.

H&M является крупнейшим в мире ретейлером по одежде.

Напомним, массовую распродажу остатков товара в связи с уходом из России объявляла также IKEA. Акция стартовала 5 июля, но из-за сбоев ее несколько раз останавливали.

UPDATE: позднее в пресс-службе H&M сообщили, что распродажа начнется 1 августа и продлится до ликвидации основной части остатков.