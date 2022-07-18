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H&M перед уходом из России проведет большую распродажу одежды

14:13, 18 июля, 2022
Евгений Кандаков
H&M перед уходом из России проведет большую распродажу одежды
14:13, 18 июля, 2022
Евгений Кандаков
299
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#бизнес\n#торговля\n#одежда\n#Россия\n#Швеция\n#политика\n#распродажи\n#санкции\n#ИКЕА\n#IKEA
Фото: vk.com/must_vk
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Причиной отказа работать в нашей стране в компании назвали спецоперацию на Украине.

Москва. Магазины одежды покидающий российский рынок шведской сети H&M откроются для распродажи остатков товара. Об этом сообщает Коммерсантъ.

Издание пишет, что точные сроки проведения акции в компании не назвали.

В марте 2022 года руководство H&M закрыло торговые точки сети и остановило продажи через онлайн-магазины. Также компания решила полностью прекратить работу в России и продать все активы. Причиной назвали проведение Россией военной спецоперации на Украине.

H&M является крупнейшим в мире ретейлером по одежде.

Напомним, массовую распродажу остатков товара в связи с уходом из России объявляла также IKEA. Акция стартовала 5 июля, но из-за сбоев ее несколько раз останавливали.

UPDATE: позднее в пресс-службе H&M сообщили, что распродажа начнется 1 августа и продлится до ликвидации основной части остатков.

14:13, 18 июля, 2022
Евгений Кандаков
299
0
#бизнес\n#торговля\n#одежда\n#Россия\n#Швеция\n#политика\n#распродажи\n#санкции\n#ИКЕА\n#IKEA