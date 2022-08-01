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Росавтодор ищет подрядчика для ремонта трассы М-7 в Можгинском районе Удмуртии

16:40, 01 августа, 2022
Юрий Абашев
Росавтодор ищет подрядчика для ремонта трассы М-7 в Можгинском районе Удмуртии
16:40, 01 августа, 2022
Юрий Абашев
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#Можга\n#Удмуртия\n#ремонт дорог\n#М-7
Фото: ИА "Сусанин"
32
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Сумма контракта превышает 2,8 млрд рублей.

Можга. Удмуртия. На ремонт участка трассы М-7 «Волга», проходящего в Можгинском районе Удмуртии, выделят 2 млрд 814,9 млн рублей. Управление федеральных автомобильных дорог «Прикамье», входящее в структуру Росавтодора, уже ищет подрядчика. Это следует из размещённой на сайте госзакупок документации.

Капитальный ремонт участка, протяжённостью 10,8 км должен быть завершён к 15 декабря 2024 года. Заявки от потенциальных подрядчиков принимаются до 22 августа 2022 года. Выбрать исполнителя планируется до 25 августа текущего года.

16:40, 01 августа, 2022
Юрий Абашев
32
0
#Можга\n#Удмуртия\n#ремонт дорог\n#М-7