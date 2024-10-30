Участок трассы М-7 в границах Удмуртии переименовали

Ижевск. Удмуртия. Участок федеральной трассы М-7 «Волга», который проходит по территории Удмуртии, сменил название. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» рассказал министр транспорта и дорожного хозяйства Удмуртии Алексей Горбачев.

Изменения связаны с продлением скоростной трассы М-12 от Москвы до Казани. Теперь дорога будет доходить до Тюмени и носить название «Восток».

Федеральное дорожное агентство решило, что дорога М-7 «Волга» Москва-Владимир Нижний Новгород-Казань-Уфа, подъезд к городам Ижевск и Пермь теперь называется «Р-243 Кострома-Шарья-Киров-Пермь, подъезд к городу Ижевск, М-12 «Восток».