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Участок трассы М-7 в границах Удмуртии переименовали

17:45, 30 октября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
Участок трассы М-7 в границах Удмуртии переименовали
17:45, 30 октября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
397
0
#Удмуртия\n#М-7\n#переименование
Источник фото: vk.com/a.gorbachevv
397
0

Это связано с продлением трассы М-12.

Ижевск. Удмуртия. Участок федеральной трассы М-7 «Волга», который проходит по территории Удмуртии, сменил название. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» рассказал министр транспорта и дорожного хозяйства Удмуртии Алексей Горбачев. 

Изменения связаны с продлением скоростной трассы М-12 от Москвы до Казани. Теперь дорога будет доходить до Тюмени и носить название «Восток». 

Федеральное дорожное агентство решило, что дорога М-7 «Волга» Москва-Владимир Нижний Новгород-Казань-Уфа, подъезд к городам Ижевск и Пермь теперь называется «Р-243 Кострома-Шарья-Киров-Пермь, подъезд к городу Ижевск, М-12 «Восток». 

17:45, 30 октября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
397
0
#Удмуртия\n#М-7\n#переименование