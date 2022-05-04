В Глазове пройдет музыкально-патриотический марафон «ZA Россию»

Глазов. Удмуртия. Глазов станет очередной площадкой проведения культурно-патриотической акции «ZA Россию». Мероприятие состоится в четверг, 5 мая. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

Напомним, в апреле в России стартовал музыкальный марафон «ZA Россию». Концертные программы проходят в городах Центрального, Северо-Западного, Южного, Приволжского, Уральского и Сибирского федеральных округов.

Марафонскую эстафету «ZA Россию» Глазову передал Воткинск, до этого акция проходила в Ижевске. Глазовчане могут присоединиться к всероссийскому проекту 5 мая на площадке перед ледовым дворцом спорта «Глазов Арена», начало концерта в 18:00, вход свободный.

Перед жителями северной столицы Удмуртии выступят ижевские группы «Polad & Zava» и «Кофеин», солисты Ирина Дулис и Антон Францев, а также популярные местные исполнители - группа «Офицеры», певцы Евангелина Хлыбова, Анна Вологжанина, Юрий Князев, Андрей Абашев и Наталья Леонтьева.

Концертную программу в Глазове предварит спортивный праздник. В 14:00 в сквере Героев начнется традиционная, посвященная Дню Победы, эстафета Мира.

Музыкально-патриотический марафон продолжится в Сарапуле и Можге.