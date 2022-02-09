Романа Ефимова назначили на пост вице-премьера по финансовым и имущественным вопросам Удмуртии

Ижевск. Удмуртия. Роман Ефимов назначен на пост заместителя председателя правительства Удмуртии по вопросам финансов и имущества, лишившись приставки «исполняющий обязанности» (и.о.). Соответствующие документы опубликован на сайте главы и правительства Удмуртской Республики.

Указ о назначении Ефимова вступил в силу со дня подписания указа главой республики Александром Бречаловым — с 8 февраля.

Напомним, что исполнять обязанности зампреда Роман Ефимов начал в декабре 2021 года. Ранее он возглавлял региональный центр Госзакупок.