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Романа Ефимова назначили на пост вице-премьера по финансовым и имущественным вопросам Удмуртии

14:30, 09 февраля, 2022
Юрий Абашев
Романа Ефимова назначили на пост вице-премьера по финансовым и имущественным вопросам Удмуртии
14:30, 09 февраля, 2022
Юрий Абашев
35
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Правительство
Фото: ИА «Сусанин»
35
0

Ранее он работал с приставкой «исполняющий обязанности».

Ижевск. Удмуртия. Роман Ефимов назначен на пост заместителя председателя правительства Удмуртии по вопросам финансов и имущества, лишившись приставки «исполняющий обязанности» (и.о.). Соответствующие документы опубликован на сайте главы и правительства Удмуртской Республики.

Указ о назначении Ефимова вступил в силу со дня подписания указа главой республики Александром Бречаловым — с 8 февраля.

Напомним, что исполнять обязанности зампреда Роман Ефимов начал в декабре 2021 года. Ранее он возглавлял региональный центр Госзакупок.

14:30, 09 февраля, 2022
Юрий Абашев
35
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Правительство