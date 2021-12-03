Спортсмен из Удмуртии на лыжных гонках в Норвегии и задержание Ильи Варламова в Либерии: новости к этому часу

О чём писали СМИ в последние несколько часов.



Ижевск. Удмуртия. Пятничное утро начинаем с последними новостями из Удмуртии, России и всего мира.

Лиллехаммер

Уроженец Удмуртии Денис Филимонов примет участие в лыжных гонках. Об этом сообщил глава Малопургинского района Сергей Юрин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

В пятницу, 3 декабря, в норвежском городе Лиллехаммер пройдёт второй этап Кубка мира по лыжным гонкам. В 12:45 по Удмуртии начнётся квалификация, а старт финала будет в 15:10.

Маске рад

В Ижевске к Международному дню инвалида пройдёт инклюзивный бал. Об этом сообщила Удмуртская республиканская организация Всероссийского общества инвалидов.

III инклюзивный бал под названием «Маске рад» состоится в Доме дружбы народов (Ижевск, улица Орджоникидзе, 33А) 12 декабря. Начало в 12:00, окончание в 15:00. Регистрация начнётся с 11:00.

К танцам приглашают 150 человек — как с инвалидностью, так и без. В программе мероприятия заложено сопровождение участников преподавателями студии танца «Бродвей-инклюзив». Также будет организовано представление Детского инклюзивного театра кукол «Надежда», вокальные номера и другое. Всем участникам необходим дресс-код: мужчинам — костюм и галстук (бабочка), женщинам — вечернее платье и маскарадные маски.

Кошкин дом

Трёхцветная кошка по имени Машуня ищет себе новый дом и хозяев. Что о ней: очаровательная, пушистая, возраст 2-3 года, стерилизована и привита. К лотку приучена на отлично.

Снова в беде

Блогер и журналист Илья Варламов вновь попал в неприятную историю. Как пишут «Известия», урбанист ездил по Либерии и в одном из городов заснял игорный клуб. Его посетитель возмутился, к нему присоединился владелец заведения, а затем и все остальные посетители. Завязалась драка.

Местный журналист, который ходил с Варламовым, попытался угомонить зачинщика конфликта, но безуспешно.

«… Собирается толпа. В таких ситуациях толпа — самое страшное, что может быть. Все кричат, машут руками. Все это происходит в самом сердце трущоб, сбежать или уехать оттуда не получится», — передают слова блогера «Известия».

Позже Варламова забрала полиция, решается вопрос о его вывозе с участием силовых структур, чтобы игроманы не устроили расправу над россиянином.

Напомним, что в начале 2021 года Илья Варламов был задержан в Южном Судане. Его обвиняли в съёмках в беспилотника, который, по его словам, отобрали пограничники в другой стране.



Бомба

Соединённые Штаты Америки модернизировали свою водородную бомбу B61 и представили первый серийный образец. Об этом пишет RT.

Работы по обновлению позволили продлить срок службы ядерного оружия не меньше чем на 20 лет. Средний вес ракеты оценивается примерно в 320 кг, а мощность — 340 килотонн.

Напомним, в прошлом году США провели испытания баллистической ракеты Trident II. Их также планируется модернизировать, чтобы продлить срок службы до 2040 года.