Баллистическую ракету Trident II запустили военные США

Боевую часть с нее предварительно сняли.



Сан-Диего. США. Американские военные провели испытания баллистической ракеты Trident II без боевой части. Запуск был произведен с подводной лодки USS Maine (SSBN-741) класса «Огайо» 16 февраля у побережья штата Калифорния, сообщает «Коммерсантъ».

В пресс-службе ВМС США пояснили, что испытания носят регулярный характер и необходимы для оценки надежности и точности ракет. Очередной запуск не только подтвердил ожидаемые характеристики изделия, но также позволил получить дополнительные сведения о его тактико-технических характеристиках, заявили в пресс-службе американских ВМС.

Радио «Спутник» уточнило, что Trident II – единственная на данный момент ракета на вооружении ВМС США и Великобритании, способная нести ядерные боеголовки. На вооружение их приняли в 1989 году, запуск 16 февраля стал 178-м по счету.

Изначально Trident II должны были эксплуатироваться до 2024 года. После модернизации срок их службы продлили до 2040-х годов.