Туристический поток в Удмуртию вырос за год на 120 000 человек

Увеличение числа путешественников обусловлено снятием ограничений.

Ижевск. Удмуртия. Удмуртию с начала 2021 года посетили более 480 тыс. туристов, что на 120 тыс. больше, чем за весь 2020 год. Об этом на своей странице «ВКонтакте» рассказал министра экономики Удмуртии Михаил Тумин.

Отмечается, что пока республике не удалось вернуться на доковидный уровень турпотока. Прироста в этом году удалось достичь благодаря снятию ограничений и за счёт увеличения числа маршрутов для путешествий.

По традиции в лидерах Сарапул, Сарапульский район, Воткинск и Воткинский район.