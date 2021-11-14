Жители Удмуртии смогут написать экологический диктант в онлайн-формате

Всероссийское тестирование по вопросам охраны природы пройдет с 14 по 21 ноября.

Ижевск. Удмуртия. Жители Удмуртии смогут проверить свои знания в вопросах охраны окружающей среды. В России стартовала неделя Экологического диктанта. Как сообщают организаторы проекта, акция пройдет с 14 по 21 ноября.

По информации Минприроды Удмуртии, для жителей республики Экодиктант будет доступен в онлайн-формате на официальном сайте проекта. Вопросы подобраны с учетом возраста и уровня подготовки участников.

Отдельные блоки разработаны для детей в возрасте от 6 до 12 лет, подростков от 12 до 18 лет, взрослых, не имеющих специальных знаний в области охраны природы, а также специалистов с профильным образованием или опытом работы в сфере экологии.

Задания диктанта содержат 25 вопросов по 12 направлениям, касающихся как общих проблем экологии, так и перспектив развития энергетики и изменений климата.