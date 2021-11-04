На Доске почёта Удмуртии появились новые имена и трудовые коллективы

Список обновляется ежегодно ко Дню государственности республики.

Ижевск. Удмуртия. Ко Дню государственности Удмуртии и ко Дню народного единства в Ижевске обновили Доску почёта на Центральной площади. Об этом сообщила пресс-служба главы и правительства республики.

Отметим, что на Доску почёта Удмуртской Республики ежегодно заносят граждан и трудовые коллективы, внёсшие значительный вклад в социально-экономическое развитие республики. Это люди, вложившие свою энергию и профессионализм в благополучие, процветание Удмуртии. Представляются практически все отрасли экономики и социальной сферы.

«Особенностью 2021 года стало то, что по решению комиссии в Год села больше мест отдано труженикам агропромышленного комплекса. И, конечно, на Доске почёта — врачи и медицинские коллективы. Те, кто сейчас на передовой в борьбе с коронавирусной инфекцией за здоровье жителей республики», — говорится в сообщении.

В числе занесённых на Доску почёта — коллектив инфекционного отделения «Сарапульской городской больницы» — единственное отделение в Сарапуле по оказанию высококвалифицированной стационарной и консультативно-диагностической помощи инфекционным больным. Коллектив отделения в круглосуточном режиме борется за здоровье и жизнь граждан Сарапула и ближайших районов.

Коллектив цеха переработки молока акционерного общества «Путь Ильича» Завьяловского района — молочная продукция этого предприятия пользуется огромным спросом у жителей республики. Широкий ассортимент продукции постоянно представляется на районных и республиканских ярмарках-выставках и получает высокие оценки покупателей.

Коллектив ижевской средней общеобразовательной школы №53. В 2020 году школа стала победителем VIII Всероссийского конкурса «Лучшая инклюзивная школа России». В 2021-м вошла во Всероссийскую ассоциацию школ для незрячих и слабовидящих обучающихся.

Коллектив Государственного ордена Дружбы народов Академического ансамбля песни и танца Удмуртской Республики «Италмас» имени А. В. Мамонтова — визитная карточка Удмуртии. В 2021 году «Италмасу» 85 лет со дня основания. Деятельность коллектива направлена на сохранение, пропаганду и развитие ярких образцов народного искусства, академического хорового, музыкального, хореографического искусства, популяризацию удмуртских народных и авторских песен в современной обработке, приобщение молодого поколения к национальному искусству. «Италмас» достойно презентует народное достояние Удмуртии не только в республике, но и за её пределами.

Также на Доске почёта в 2021 году — Ирина Наймушина, медицинская сестра терапевтического отделения №1 отдела амбулаторной первичной медико-санитарной и неотложной помощи поликлиники ГКБ №9 Ижевска. Активно работает на вакцинации населения против Covid-19 в прививочном кабинете и на выезде в палатках на Центральной площади города. Является наставницей медсестер, проводит учебы со средним и младшим медперсоналом лечебно-профилактического учреждения.

Игорь Чо — генеральный директор ООО «АСКОР» Можгинского района. Создал «с нуля» первое и единственное сельскохозяйственное предприятие в Удмуртии по выращиванию индейки, переработке и реализации мяса индейки с организацией собственной розничной сети. Предприятие занимает 7 место в России среди индейководческих предприятий по объемам производства мяса индейки.

Ольга Ефремова — оператор по выращиванию молодняка крупного рогатого скота ООО «АгроНива» Сарапульского района. Постоянная участница ежегодных районных конкурсов среди операторов по выращиванию молодняка, добивается высоких привесов телят и занимает призовые места.

Ольга Виноградова — главный ветеринарный врач сельскохозяйственного производственного кооператива «Звезда» Селтинского района. СПК, благодаря ветеринарной службе, добивается высокого качества продукции, в хозяйстве обеспечено своевременное лечение и вакцинация животных.

Напомним, традиционно Доска почёта Удмуртии обновляется ко Дню народного единства и Дню государственности Удмуртии — 4 ноября. На Доску почёта заносятся 50 граждан и 13 коллективов.

Также напомним, что ранее трём жителям республики присвоили звание «Почётный гражданин Удмуртской Республики».