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Жителя Ижевска осудят за изнасилование 79-летней женщины, совершённое в 2002 году

09:40, 20 октября, 2021
Юрий Абашев
Жителя Ижевска осудят за изнасилование 79-летней женщины, совершённое в 2002 году
09:40, 20 октября, 2021
Юрий Абашев
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#суд\n#изнасилование
Фото: pixabay.com
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Ему инкриминируют три преступления.

Ижевск. Удмуртия. 40-летний житель Ижевска предстанет перед судом за совершённое в 2002 году изнасилование 79-летней, на тот момент, бабушки. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртской Республики.

Согласно обвинительному заключению, мужчина в майскую ночь 2002 года проник в один из частных домов в Завьяловском районе и изнасиловал находившуюся в нём 79-летнюю женщину.

Преступление удалось раскрыть спустя 19 лет благодаря оперативно-розыскным мероприятиям, а также с помощью новых научно-технических возможностей. Мужчина обвиняется в трёх преступления: изнасилование, насильственные действия сексуального характера и нарушение неприкосновенности жилища. Ему грозит лишение свободы до 6 лет.

Обвиняемый работает механиков в Ижевске. Ранее он уже был судим за аналогичные преступления, а также убийство и причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть человек.

09:40, 20 октября, 2021
Юрий Абашев
22
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#суд\n#изнасилование
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