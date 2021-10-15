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Победа «Купол-Родников» и очки дополненной реальности для российских военных: новости к этому часу

09:00, 15 октября, 2021
Андрей Бирюков
Победа «Купол-Родников» и очки дополненной реальности для российских военных: новости к этому часу
09:00, 15 октября, 2021
Андрей Бирюков
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#Удмуртия\n#Ижевск\n#спорт\n#баскетбол\n#Парк Кирова\n#IT-технологии
Фото: unsplash.com
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О чём писали СМИ в последние несколько часов.

Ижевск. Удмуртия. В последний рабочий день недели продолжаем знакомить вас с последними новостями из Удмуртии, России и всего мира. 

 

Франция в Ижевске

Ижевск посетила делегация из Франции. Об этом сообщают «Парки Ижевска» на своей официальной странице в социальной сети «ВКонтакте». 

В числе делегатов были мэры различных городов и представители туристических ассоциаций. Они побывали в парке имени Кирова и обсудили организацию ярмарок от производителей из Франции. Они изъявили желание провести торговые мероприятия здесь. 

 

Победа

Баскетбольный клуб «Купол-Родники» одержал победу в первой игре 1/8 Кубка России. Об этом сообщается в официальной группе спортсменов в соцсети «ВКонтакте». 

Состязание проходило с командой «Иркут» из Иркутска. Ижевский клуб одержал уверенную победу со счётом 69:103. 

После матча главный тренер «Купол-Родников» Артём Комогорцев рассказал, что у соперника был отличный состав, но и ижевчане готовились к игре, что дало свой результат. Его подопечным удалось осуществить 3-очковые броски с 16-ю точными попаданиями. 

«Старались держать высокий темп, тем самым смогли добиться большого преимущества», — заключил Комогорцев. 

 

Технологии

Для российских военных разработали очки дополненной реальности. Об этом пишут «Известия»

Стоит отметить, что разработка не искажает реальность, а наоборот, показывает информацию, которую посылает командование. Также очки могут отображать электронный прицел. Кроме того, в них поддерживается трансляция видео, например, с беспилотника. Также очки оборудованы системой ночного видения и тепловизором. 

Стоимость одного комплекта оценивается в 500 тыс. рублей. 

 

Карабах

В Карабахе вновь произошла стрельба. Об этом пишут «Известия».  

Омбудсмен Армении Арман Татоян сообщил о шести пострадавших военнослужащих непризнанной Нагорно-Карабахской Республики в результате обстрела со стороны Азербайджана. Двое из них ранены тяжело. По его словам, стрельба проводилась в сторону сёл в Мартунийском и Аскеранском районах Карабаха. 

Напомним, конфликт в Карабахе продолжается с конца XX века, в 1990-е годы по территории прошлась война. В конце сентября 2020 года конфликт в Карабахе вспыхнул вновь. Бои между войсками НКР, поддерживаемой Арменией, и Азербайджаном, которому оказывала военную помощь Турция, продолжались до 10 ноября, пока стороны недоговорились о перемирии в Москве.

09:00, 15 октября, 2021
Андрей Бирюков
72
0
#Удмуртия\n#Ижевск\n#спорт\n#баскетбол\n#Парк Кирова\n#IT-технологии
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