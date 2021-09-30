В лечебно-исправительном учреждении №4 в Удмуртии приостановили свидания с осужденными

В двух других заведениях УФСИН в Удмуртии такая мера действует с лета 2021 года.

Ижевск. Удмуртия. В лечебно-исправительном учреждении №4 ввели ограничения в связи с распространением коронавирусной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба УФСИН по Удмуртской Республике.

С 13 сентября там перестали проводить свидания с осужденными. Такие же правила действуют в следственном изоляторе №1 и исправительной колонии №1 с 16 июля и 9 августа соответственно.

На такой шаг пошли из-за постановления главного государственного санитарного врача - начальника Центра санитарно-эпидемиологического надзора медсанчасти №18 ФСИН России.

Уточняется, что после того, как эпидемиологическая обстановка в учреждениях с введенными ограничениями наладится, встречи возобновятся.

В остальных учреждениях УФСИН в Удмуртии свидания допускаются.