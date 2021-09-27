280 жителей Удмуртии пожелали стать волонтёрами Всероссийской переписи населения

Часть из них уже имеют опыт участия в крупных мероприятиях.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии 280 человек подали заявку на участие во Всероссийской переписи населения в качестве волонтёров. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

Волонтёрские штабы появились во всех муниципальных образованиях. Следующем этапом станет отбор тех, кто подал заявки. Этим займутся штабные координаторы в каждом районе республики.

Основная задача создаваемого волонтёрского корпуса будет состоять в проведении разъяснительной работы в населённых пунктах республики. Планируется разместить информационные пункты в МФЦ, торговых центрах и других общественных пространствах. Волонтёров обеспечат экипировкой и снабдят средствами индивидуальной защиты.

Напомним, что Всероссийская перепись населения пройдёт с 15 октября по 14 ноября 2021 года. Принять участие можно будет через портал Госуслуг, что позволит сократить время на проведение опроса и обработку полученных результатов. Также можно лично прийти на переписной участок.