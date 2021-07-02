В городской Думе Ижевска состоялось первое заседание молодежного парламента третьего созыва.

Ижевск. Удмуртия. Молодежный парламент Ижевска возглавил учитель истории Роман Санников. Новый состав представителей молодежной общественности при городской Думе приступил к работе, сообщает пресс-служба администрации Ижевска.

Напомним, в начале июня состоялся конкурс по формированию 3 созыва молодежного парламента Ижевска. На конкурс было подано 46 заявок от трудовых коллективов, общественных организаций и самовыдвиженцев.

Среди соискателей были молодые специалисты, студенты и школьники. Им необходимо было представить портфолио и защитить собственный социальный проект, который оценивала комиссия городской Думы.

10 июня комиссия огласила результаты. В молодежный парламент вошли 35 человек - по числу депутатов в гордуме Ижевска.

1 июля состоялось первое заседание представительного органа. На нем прошли выборы председателя парламента, его заместителей, председателей и членов 6 постоянных комиссий. По итогам голосования главой молодежного парламента стал Роман Санников.

Новому председателю 31 год, он заместитель директора и учитель истории и обществознания в ижевской школе кадетского движения. Возглавляет ассоциацию молодых педагогов Ижевска, один из активных участников движения «Волонтеры Победы».

Напомним, молодежный парламент – постоянно действующий консультационный совет при городской думе, в нем могут заседать жители Ижевска в возрасте от 18 лет до 31 года. Срок их полномочий составляет 2 года. Члены парламента могут выходить с инициативами в области молодежной политики, присутствовать на сессиях и депутатских совещаниях.

И добавим, 21 июня был избран новый председатель молодежного парламента Удмуртской Республики. Им стал врач-стоматолог одной из частных клиник Воткинска Александр Перевозчиков. Прежний председатель Данил Кириков покинул этот пост, заявив, что решил сосредоточиться на своей основной деятельности в сфере спорта.