Уроженец Воткинска возглавил Молодежный парламент Удмуртии

Прежний председатель решил снять с себя полномочия.

Ижевск. Удмуртия. Александр Перевозчиков возглавил Молодежный парламент Удмуртии пятого созыва. Об этом сообщает пресс-служба Госсовета Удмуртской Республики.

Его кандидатуру поддержал 31 человек, против проголосовали 7. Прежний председатель Данил Кириков покинул пост по собственному желанию, он решил сосредоточиться на своей основной работе в сфере спорта.

В 2015 году новый руководитель парламента закончил Воткинский лицей, где учился в химико-биологическом классе. В 2020 году окончил Ижевскую медакадемию, после поступил туда же в ординатуру по направлению ортопедическая стоматология.

За время обучения он подготовил 4 научные работы и стал соавтором научной разработки, которая получила патент. В медакадемии входил в студсовет. В настоящее время Александр Перевозчиков работает стоматологом-ортопедом в ООО "Авиценна" в Воткинске.

На первой сессии нового руководителя утвердили председателем комитета Молодежного парламента по здравоохранению и соцполитике.

В своей программе развития председатель подчеркнул, что ключевой задачей работы является изучение опыта в сфере молодежной политики, анализ проблем и выработка предложений по совершенствованию законодательства.