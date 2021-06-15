Пассажирский автобус загорелся на Якшур-Бодьинском тракте в Удмуртии

Люди успели эвакуироваться.

Ижевск. Удмуртия. Автобус загорелся на 14 км Якшур-Бодьинского тракта в Удмуртии. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртской Республике.

Сигнал от очевидцев поступил в 14:41. К моменту прибытия подразделений автобус №322 горел открытым пламенем. В 14:54 пожарным удалось локализовать огонь. В целом площадь горения составила 40 кв. м.

В результате пожара никто не пострадал. 20 пассажиров и водитель самостоятельно эвакуировались из горящего транспорта до приезда спасателей.

В настоящее время выясняются причины возгорания.