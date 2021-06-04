На 1 июня в регионе официально зарегистрировано 8 805 безработных.

Ижевск. Удмуртия. Уровень безработицы в Удмуртии к началу лета снизился до 1,14% от экономически активного населения. Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики и труда Удмуртской Республики.

По данным ведомства, на 1 июня в регионе официально безработными числятся 8 805 человек. Год назад на учете состоял 20 431 житель, а в начале 2021 года – 16 017 жителей.

Ниже среднереспубликанского уровень безработицы зафиксирован в Воткинске, Глазове, Ижевске, а также Увинском, Якшур-Бодьинском и Игринском районах.

По данным ведомства, в Удмуртии растет спрос на рабочую силу во всех городах и районах кроме Кизнерского. Традиционно, 73% от общего числа вакансий – рабочие профессии.