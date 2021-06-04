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Уровень безработицы в Удмуртии к началу лета снизился до 1,14%

11:20, 04 июня, 2021
Дарья Саушина
Уровень безработицы в Удмуртии к началу лета снизился до 1,14%
11:20, 04 июня, 2021
Дарья Саушина
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#безработица\n#Удмуртия
Фото: twenty20.com
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На 1 июня в регионе официально зарегистрировано 8 805 безработных.

Ижевск. Удмуртия. Уровень безработицы в Удмуртии к началу лета снизился до 1,14% от экономически активного населения. Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики и труда Удмуртской Республики.

По данным ведомства, на 1 июня в регионе официально безработными числятся 8 805 человек. Год назад на учете состоял 20 431 житель, а в начале 2021 года – 16 017 жителей.

Ниже среднереспубликанского уровень безработицы зафиксирован в Воткинске, Глазове, Ижевске, а также Увинском, Якшур-Бодьинском и Игринском районах.

По данным ведомства, в Удмуртии растет спрос на рабочую силу во всех городах и районах кроме Кизнерского. Традиционно, 73% от общего числа вакансий – рабочие профессии.

11:20, 04 июня, 2021
Дарья Саушина
216
0
#безработица\n#Удмуртия