Концерты и мастер-классы ждут жителей Ижевска в День защиты детей

Одной из площадок станет Центральная площадь.

Ижевск. Удмуртия. Мероприятия ко Дню защиты детей в Ижевске пройдут на нескольких площадках. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики.

На Центральной площади Ижевска 1 июня с 11:00 до 14:00 разместится «Город профессий». Ребята смогут попробовать себя в разных профессиях – роли врача, маляра, парикмахера, инспектора ГИБДД, кондитера или плотника. На обучающем манекене детям покажут, как нужно оказывать первую помощь.

У светомузыкального фонтана пройдет концерт, где выступят творческие коллективы города.

В 14:00 начнется концерт в парке имени Кирова, где выступит коллектив «Розовый слон», ансамбль танца «Уральские зори», вокально-инструментальный коллектив «Джеmus».

Любители велосипедов смогут в этот день с 16:00 до 18:00 поучаствовать в семейном велозабеге. С собой нужно иметь велосипед любого типа, ролики или самокат, каску, наколенники и налокотники. Регистрация начнется в 15:00 у центрального входа в парк.

В 19:00 на фан-зоне пройдет концерт театра танца «Павлин».

В Летнем саду тоже пройдут праздничные мероприятия – в 15:00 на центральной сцене выступит творческая группа «Атлантида». Также в парке пройдут мастер-классы, в 16:30 – дискотека с героями Диснея.

В 10:00 концерт состоится и в зоопарке. Из-за солнечной погоды родителей просят, чтобы все дети были в головных уборах. Каждый посетитель в оригинальной панамке получит приз.

Праздничный день завершится спортивным фестивалем на Центральной площади. С 17:00 до 21:00 горожан ждут открытые тренировки, батлы, выступления лучших спортсменов по ушу, паркуру, трикингу и кикформсу.

В 18:00 начнется «Уличный брейкинг».

В парке Космонавтов в 17:00 откроется фестиваль песчаных скульптур. Гостей ждут фигуры высотой выше 3 м, мастер-классы, фотозоны. Общая масса всех фигур - более 300 т.