В Удмуртии 9 семейным парам вручили знак отличия «Родительская слава»

Его удостаиваются семьи, достойно воспитавшие от пяти детей.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии 9 семейным парам и 2 одиноким отцам вручили знак отличия «Родительская слава». Об этом сообщает пресс-служба Минсоцтруда Удмуртской Республики.

В Удмуртии награда вручается с 2013 года в рамках Международного дня семьи. Знака отличия удостаиваются семейные пары, достойно воспитавшие от пяти детей. Также награду получают одинокие отцы — за достойное воспитание троих и более детей.

В ведомстве отметили, что ежегодно в Удмуртии регистрируют больше 6 тыс. семей. Для них существуют определённые меры поддержки: так, семьям с будущими первоклассниками выплатят по 10 тыс. рублей, чтобы собрать их в школу. На эти выплаты могут рассчитывать около 200 тыс. школьников. Также поддержка предусмотрена и для неполных семей: ежемесячные выплаты составят около 5,5 тыс. рублей.