Жителя Ижевска осудили за надругательство над 12-летней девочкой

Потерпевшая находилась в гостях у знакомых своего друга.





Ижевск. Удмуртия. Ижевчанина осудили за надругательство над несовершеннолетней девочкой. Об этом сообщает пресс-служба судейского сообщества Удмуртии.

Установлено, что в вечером, 1 октября 2019 года, 12-летняя потерпевшая гостила у знакомых своего друга, которых она уведомила о своём возрасте. Боясь наказания от пьющей матери за позднее возвращение домой, школьница осталось ночевать у новых знакомых — подсудимого и его сожительницы.

Ночью 43-летний ранее судимый мужчина, воспользовавшись беспомощным состоянием потерпевшей, с применением силы совершил в отношении девочки насильственные действия сексуального характера.

Свою вину ижевчанин не признал, однако совокупность доказательств говорила об обратном. Среди смягчающих обстоятельств суд учёл наличие у него на иждевении малолетних детей, престарелого родителя и состояние здоровья.

Суд приговорил мужчину к 13 годам лишения свободы в колонии особого режима, с ограничением свободы сроком на 1 год.

Приговор в законную силу не вступил.