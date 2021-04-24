Ижевск присоединился к всероссийскому субботнику

Экологическая акция проходит на 20 крупных площадках.

Ижевск. Удмуртия. Ижевск присоединился к всероссийскому экологическому субботнику. В столице помимо дворовых территорий он проходит на 20 больших общественных площадках – это скверы, парки, зеленые зоны и места отдыха горожан.

На уборку парка «Березовая роща» вышли более 200 человек, им предстояло привести в порядок свыше 92 тыс. кв. м территории. В субботнике участвовали сотрудники администрации города, активисты Всеудмуртской ассоциации «Удмурткенеш» и других общественных объединений.

Этой весной парку уделено особое внимание. Излюбленное место отдыха горожан включено в список территорий, которые планируется благоустроить в рамках национального проекта «Жилье и городская среда», инициированного президентом России Владимиром Путиным.

С 26 апреля стартует всероссийское голосование, в рамках которого жители Ижевска смогут указать те территории, которые, по их мнению, больше всего привлекают горожан и нуждаются в благоустройстве, сообщил заместитель председателя городской думы Олег Гарин: «Мы каждый год выходим на субботник в парк «Березовая роща», даже сегодня, несмотря на сырую погоду, здесь много участников, многие пришли с детьми. Эту уборку можно назвать генеральной. Сейчас готовится проект реконструкции парка, он включен в список объектов, которые будут благоустроены в Ижевске на следующий год, и я рад, что акция получает активную поддержку горожан», - резюмировал Олег Гарин.

Глава Ижевска Олег Бекмеметьев, который сегодня присоединился к субботнику в парке «Тишино», уверен, что к предстоящим праздникам коммунальные службы при помощи жителей смогут привести город в порядок: «Каждую весну представители структурных подразделений муниципалитета, районные администрации прибираются на общественных территориях города. Для нас это второй субботник. Первый был неделю назад. Очень радует, что все больше горожан приобщаются к этому движению, помогая коммунальным службам делать Ижевск чище. Сегодня уборка проходит на 20 муниципальных площадках и минимум в сотне дворов», - сообщил глава.

Добавим, всероссийское голосование за выбор территорий для благоустройства в 2022 году пройдет на единой федеральной платформе – 18.gorodsreda.ru – с 26 апреля по 30 мая.