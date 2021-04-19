Балезинские кадеты в честь юбилея ветерана войны устроили для него небольшой парад

Ребята строевым шагом подошли к дому бойца и спели с ним песни военных лет.





Балезино. Удмуртия. Кадеты средней школы Балезинского района Удмуртии поздравили ветерана Великой Отечественной войны Александра Михайловича Масленникова с 95-летним юбилеем. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Удмуртской Республике.

Облачившись в парадную форму, кадеты торжественным строевым шагом подошли к дому ветерана, который встречал их с баянов в руках. Александр Михайлович самостоятельно овладел инструментом и долгие годы аккомпанировал детским творческим коллективам в родном посёлке.

Кадеты вместе с ветераном под баян спели песни военных лет, а потом вместе запустили в небо символ мира и надежд — белые воздушные шары.

Александр Масленников воевал за рулём автомобиля в танковом батальоне. Он подвозил на передовую снаряды и продовольствие, вывозил в тыл раненых. Боевой путь ветерана прошёл по Молдавии, Венгрии, Румынии, Австрии. В Бессарабии его ранили, после госпиталя вернулся в строй. Победу встретил в Чехословакии, но война для Александра Михайловича закончилась в Монголии, где он освобождал от японцев оккупированные территории.