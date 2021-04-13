Итоги дня: первая партия «ЭпиВакКороны» в Удмуртии и мнение турагентств об отмене рейсов в Турцию

О самых интересных новостях вторника.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии выявили 70 новых случаев ковида. 74 пациентов врачи выписали.

Разметка:

Власти Ижевска решили отказаться от пластиковой разметки на дорогах. Оказалось, материал не выдерживает шипованных колес.

Прививки:

В Удмуртию поступили первые дозы вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона». Ею будут прививать маломобильных граждан.

Не полетим:

С 15 апреля Россия приостановила рейсы в Турцию из-за высокой заболеваемости там ковидом. Мы пообщались на эту тему с туроператорами и теми, кто планировал весной отдохнуть.

Все нормально:

Выпускники ижевской медакадемии получат дипломы, несмотря на проблемы вуза с аккредитацией ординатуры. Ранее в редакцию обратилась ординатор. По ее словам, заведение не до конца прошло проверку.