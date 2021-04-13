Ординаторы Ижевской медакадемии получат дипломы, несмотря на заключение Рособрнадзора

Срок аккредитации вуза по программе ординатуры продлен на год.

Ижевск. Удмуртия. Выпускники ижевской медакадемии получат дипломы, несмотря на проблемы вуза с аккредитацией ординатуры.

В редакцию «Сусанина» обратилась ординатор Ижевской государственной медицинской академии. По ее словам, учебное заведение не полностью прошло проверку Рособрнадзора и теперь не может выдавать дипломы государственного образца.

«Но ординаторам (а конкретно мне) никаких комментариев не дают, говорят, что все будет как обычно, и чтоб мы не волновались. Хотя официальные документы говорят, что как обычно уже не будет. В этом году у меня защита диплома и я не знаю, как выяснить, что меня ждёт», - написала она.

Как сообщили «Сусанину» в отделе государственной аккредитации Рособрнадзора, срок действия аккредитации Ижевской медакадемии по программе ординатуры действительно закончился в марте 2021 года. Однако еще в прошлом году в связи с пандемией правительство России приняло решение на год продлить вузам аккредитации, срок действия которых истекал в 2020 и 2021 годах.

Ситуацию прокомментировал ректор медакадемии Алексей Шкляев. «Лицензии на все наши программы бессрочные, государственная аккредитация имеется, по специалитету и аспирантуре – на 6 лет, по ординатуре – на 1 год. Процедура аккредитации у нас проходила с 15 по 30 марта, заключение комиссии и приказ есть на сайте Рособрнадзора. Сейчас у вуза два действующих свидетельства – старое, срок которого продлен в связи с пандемией до 25 марта 2022 года. По нему аккредитованы все программы – специалитет, ординатура и аспирантура. По новому свидетельству, которое действует до 2027 года, аккредитованы специалитет и аспирантура. На будущий год мы будем проходить процедуру доаккредитации и по программам ординатуры. Все выпускники медицинской академии получат дипломы государственного образца», - заверил ректор.