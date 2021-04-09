Социальный контракт: Удмуртия показала один из лучших результатов в стране

Более 4 тысяч жителей республики заключили контракт в 2020 году.

Ижевск. Удмуртия. Удмуртская Республика продемонстрировала лучшие показатели в рамках эффективности выдачи социальных контрактов. Об этом сообщила заместитель председателя правительства Российской Федерации Татьяна Голикова на совещании с Владимиром Путиным, передает пресс-служба Кремля. По ее словам, помимо Удмуртии высокие результаты показали Пермский край, Томская область, Чувашская Республика.

В рамках проекта осуществляется содействие гражданам в поиске работы, прохождении профобучения, получении дополнительного профобразования, осуществлении индивидуальной предпринимательской деятельности, ведении личного подсобного хозяйства и обеспечении выхода из трудной жизненной ситуации.

2020 году программа реализовалась в 21 регионе. В Удмуртии заключили 4256 социальных контрактов. По предварительным итогам 2020 года, в России 46,5% граждан, заключивших социальный контракт, преодолели трудную жизненную ситуацию и вышли на уровень дохода, превышающий прожиточный минимум.

2021 году общий объем средств на реализацию соцконтракта в республике составит 247,8 млн рублей. Заключить такие соглашения смогут не менее 2300 малообеспеченных семей. Об этом сообщил глава республики Александр Бречалов на своей странице в «ВКонтакте».