Школьники из Воткинска собирают средства для организации спортивной площадки для детей с ОВЗ

Им требуется собрать 310 тыс. рублей.

Воткинск. Удмуртия. В Воткинске четверо учеников 5 класса собирают деньги для спортивной площадки для детей с ОВЗ. Об этом написал образовательный центр «ТАУ» на своей странице в «ВКонтакте».

В Воткинске насчитывается более 400 детей с ограниченными возможностями здоровья, и среди них дети с нарушением слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата.

Неравнодушные ученики школы №17 разработали проект «Спорт для всех». Ребята предлагают оборудовать в городе специальную спортивную площадку для детей с ОВЗ, оснащенную современными тренажерами. Этот проект вошел в ТОП-10 в конкурсе детских стартапов «Большое начинается с малого».

По замыслу школьников, задумку можно реализовать на базе существующей площадки в центре города. Она находится на ул. Ленина, между зданиями Общества инвалидов, Общества слепых и общественной организации «Особое детство».

Для сбора средств на реализацию идеи проект был размещен на краудфандинговой платформе BoomStarter.

По подсчетам ребят, требуется собрать 310 тыс. рублей на закупку и установку тренажеров. Любой желающий может внести свой вклад в реализацию проекта.