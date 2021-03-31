Открытие спортзала на месте «наливайки», майские праздники в России и новые ограничения из-за COVID-19 в Берлине: что произошло минувшей ночью

О чём писали в Удмуртии, России и мире, пока вы спали.

Ижевск. Удмуртия. Начинаем последний день месяца с подборки новостей, произошедших в Удмуртии, России и за рубежом.

Для общего укрепления

В Ижевске открыли спортивный зал для занятий джампингом. Об этом сообщила пресс-служба города.

Джампинг представляет из себя прыжки на специальном батуте, которые помогают в укреплении сердечно-сосудистых мышц, и развивают выносливость. Зал расположен на улице Автозаводской, 2. Ранее здесь был магазин, где проходила круглосуточная несанкционированная торговля алкоголем.

К паводку готов

Дорожные службы Удмуртии приступили к подготовительным мероприятиям перед весенними паводками. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики.

Так, уже начата полная расчистка от снега региональных и межмуниципальных трасс. На дорогах работает около 250 единиц техники. Кроме того, в 12 районах республики начаты работы по ямочному ремонту.

12 дней счастья

Май для россиян станет самым коротким рабочим месяцем. Об этом пишут «Известия».

Жители России с учётом праздников будут отдыхать в мае 12 дней. Праздничными будут 1-3 мая, а также 8-10 мая. Рабочих дней в итоге останется всего 19.

По данным телеканала «360», полмиллиона человек поедут на юг — Краснодарский край и курорты Кавказа. Также в список популярных направлений вошли Москва и Санкт-Петербург.

Вход по тестам

В Берлине власти ужесточают ограничительные меры из-за распространения коронавируса. Об этом сообщают «Известия».

Берлинские власти постановили, что отныне для посещения непродовольственных магазинов, парикмахерских и музеев необходим отрицательный тест на коронавирус. Городское правительство рекомендовало крупным торговым центрам обеспечить тестирование покупателей.

Вместе с тем отрицательный тест потребуется для мероприятий в закрытых помещениях, где находится свыше 5 тыс. человек. Это, впрочем, не касается религиозных собраний и демонстраций. При этом всем необходимо носить медицинские маски: в помещениях, общественном транспорте, магазинах и так далее.