В Сарапуле открылся центр реабилитации для осуждённых

Учреждение поможет женщинам адаптироваться к обычной жизни.

Сарапул. Удмуртия. В Сарапуле на базе женской исправительной колонии №12 открылся Реабилитационный центр для осуждённых «Аврора».

В сарапульской ИК-12 содержат женщин, которые ранее уже привлекались к уголовной ответственности. Сидят здесь за разные преступления: убийства, кражи, мошенничества и наркотики. Везут сюда осуждённых с ближайших регионов: из Татарстана, Марий Эл и Удмуртии. Всего в ИК-12 заключено под стражу около 300 человек.

В реабилитационном центре в настоящее время находятся 4 человека, всего учреждение рассчитано на 18 человек.

«За 6 месяцев до окончания срока с заключёнными проводится работа по подготовке к освобождению. Выявляются лица, нуждающиеся в приоритетной социальной помощи, и готовим специально определённых женщин к жизни на свободе. Направляем запрос в центры занятости по решению вопроса трудоустройства, восстанавливаем родственную связь, если есть такая необходимость», — рассказала старший специалист группы социальной защиты осуждённых Зинаида Чепкасова.

Центр представляет из себя отдельный участок на территории колонии, где женщины могут проживать до конца своего срока. Условия здесь приближены к домашним: более удобные кровати, комната для занятий, телевизор, диван и даже полноценная кухня, где можно готовить и обращаться со столовыми приборами, например, ножами.

«Социальная адаптация (для заключённых. — прим. ред.) необходима, — рассказывает осуждённая Любовь, находящаяся в реабилитационном центре. — Администрация учреждения нас всячески поддерживает. С нами будет заниматься психолог, социальный работник». По словам Любови, больше всего перед освобождением её волнует восстановление социальных контактов с семьёй и знакомыми.

В свою очередь, уполномоченный по правам человека в Удмуртии Виктор Кушко заявил, что реабилитационный центр поможет заключённым почувствовать себя в других условиях. Здесь они более мягкие, в них человек должен самого себя переформатировать, чтобы начать нормально жить и выйти на свободу.

Инициатором проекта является Фонд помощи заключённым, который ведёт свою деятельность с 2001 года. При его помощи в России появилось уже двадцать подобных центров, а открывшийся в Удмуртии стал двадцать первым. В течение 2021 года будут открыты ещё пять учреждений в разных регионах России.