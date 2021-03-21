Фестиваль «Крымская весна в Удмуртии» посетили несколько тысяч человек

Праздник прошёл в ижевском парке Кирова.

Ижевск. Удмуртия. В парке Кирова в Ижевске 20 марта завершилось празднование «Крымской недели в Удмуртии», посвящённой семилетию возвращения полуострова в состав России.

Мероприятие посетили несколько тысяч человек. Для ижевчан выступили артисты ансамбля «Италмас», музыканты кавер-группы «Шпроты», а завершился праздник танцевальной программой этнопроекта «Эктоника».

Гости мероприятия участвовали в викторине, проверяющей знания о Крыме. Победители получили памятные шапки, футболки и толстовки.

Также, любой желающий мог поучаствовать в баттле по народным танцам, детском хоккее, забрасывании мячей в корзину и кольца и рисовании узоров на крымскую тематику на снегу.

Подготовила Юлия Мутных