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Фестиваль «Крымская весна в Удмуртии» посетили несколько тысяч человек

10:05, 21 марта, 2021
Юрий Абашев
Фестиваль «Крымская весна в Удмуртии» посетили несколько тысяч человек
10:05, 21 марта, 2021
Юрий Абашев
86
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#праздники\n#Крым
Фото: Юлия Мутных
86
0

Праздник прошёл в ижевском парке Кирова.

Ижевск. Удмуртия. В парке Кирова в Ижевске 20 марта завершилось празднование «Крымской недели в Удмуртии», посвящённой семилетию возвращения полуострова в состав России. 

Мероприятие посетили несколько тысяч человек. Для ижевчан выступили артисты ансамбля «Италмас», музыканты кавер-группы «Шпроты», а завершился праздник танцевальной программой этнопроекта «Эктоника».

Гости мероприятия участвовали в викторине, проверяющей знания о Крыме. Победители получили памятные шапки, футболки и толстовки.

Также, любой желающий мог поучаствовать в баттле по народным танцам, детском хоккее, забрасывании мячей в корзину и кольца и рисовании узоров на крымскую тематику на снегу.

Подготовила Юлия Мутных

10:05, 21 марта, 2021
Юрий Абашев
86
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#праздники\n#Крым