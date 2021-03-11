Набиуллина назвала Удмуртию в числе регионов, где стоит продлить льготную ипотеку

Всего, по мнению главы Центробанка, таких субъектов 24.

Москва. Глава Центробанка Эльвира Набиуллина включила Удмуртию в список регионов, где стоит продлить действие программы льготной ипотеки. Об этом она рассказала в интервью «Известиям». По словам руководителя ЦБ, в 24 субъектах спрос на недвижимость еще не восстановился, поэтому негативного эффекта от меры не будет. Но в большинстве регионов от ипотеки под 6,5% пора отказываться, считает Набиуллина.

По расчетам регулятора, есть 24 региона, в которых можно было бы продлить программы льготной ипотеки без негативных эффектов. Это Башкортостан, Удмуртия, Мордовия, Алтай, Дагестан, Чечня, Ингушетия, Ставропольский край, Новосибирская, Ростовская, Челябинская, Ярославская, Саратовская, Волгоградская, Тверская, Ульяновская, Кировская, Ивановская, Оренбургская, Омская, Псковская, Астраханская, Томская, Курганская области.

Программа жилищного кредитования под сниженный процент была запущена в пандемию, как мера поддержки строителей и покупателей. Изначально она должна была действовать до ноября 2020 года, но ее продлили до июля этого.

«Льготная ипотека как антикризисная программа была очень эффективна, она позволила поддержать в этот период и людей, и строителей. Но здесь наша позиция не изменилась: как антикризисная программа она должна быть свернута. Уже появились негативные эффекты: дополнительный спрос, который стимулируется льготной ипотекой, уходит прежде всего в рост цен — мы это видим по ряду регионов, где этот эффект уже стал негативным с точки зрения доступности жилья», — сказала «Известиям» Эльвира Набиуллина.

Ранее министр строительства Удмуртии Дмитрий Сурнин рассказал, что обеспеченность жильем в Ижевске составляет 22 квадратных метра на человека. В среднем по России этот показатель составляет 26 «квадратов», в Европе или комфортных городах – 32-35 «квадратов». «Если мы в сегодняшней экономической ситуации достигнем порядка 28 «квадратов», спрос начнет падать. И мы видим это в других регионах, где обеспеченность выше. Они уже не могут строить такими темпами, даже при помощи льготных ипотек», - поделился министр.